Recueil annoté des résolutions de l’Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la République Démocratique du Congo de 1960 à 2023. Tome 3 De 2019 à 2023

Les recommandations adoptées par l'Organisation des Nations Unies à travers son Assemblée Générale et son Conseil de Sécurité concernent les domaines de la vie internationale tant en matière économique, sociale, humanitaire, culturelle, intellectuelle, éducationnelle que sanitaire. Elles portent sur un constat d'existence de menaces contre la paix ou l'exercice d'actes d'agression, a ? n d'inviter les parties en con ? it à pouvoir le régler par des moyens paci ? ques tout en recommandant les termes de règlement jugés appropriés. Ainsi, au travers de plusieurs recommandations, des mesures propres ont été adoptées pour assurer l'ajustement paci ? que des situations con ? ictuelles en République Démocratique du Congo, y compris les situations résultant de la violation des dispositions de sa Charte. Cet ouvrage est un recueil des di ? érentes résolutions de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité des Nations Unies concernant la République Démocratique du Congo, de 1960 à 2023. Le tome 3 rassemble les résolutions prises de 2019 à 2023, période au cours de laquelle la R. D. Congo a connu la première alternance paci ? que du pouvoir au sommet de l'Etat, en même temps que la guerre se radicalise avec la résurgence des groupes armés et l'implication des armées étrangères à l'est. Pour l'auteur, l'Organisation des Nations Unies est un acteur majeur de ce monde contemporain. Bien que nombreux préfèrent s'appesantir sur ses faiblesses, il est di ? cile de se ? gurer ce que serait ce monde moderne sans cette prestigieuse institution internationale.