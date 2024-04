Légumes marinés, rôtis, confits

70 recettes solaires et d'une gourmandise folle, créées par Raphaëlle du compte @charlie. ma. vie Carottes laquées sur leur lit de ricotta, crème de courgettes rôties sur de généreuses pâtes fraîches, tatin de figues et d'oignons confits nappés d'une burrata fondante... Inspirée des légumes frais de son enfance, cueillis directement dans le potager de sa grand-mère, la cuisine de Raphaëlle est généreuse, chaleureuse... irrésistible ! Dans ces pages, elle vous confie ses meilleurs sauces et toppings, les secrets de ses indispensables légumes cuits au four, les recettes de famille transmises par sa maman, et plus de 70 autres recettes dont vous ne laisserez pas une miette. Mariné, rôtis, confits... bientôt vous ne pourrez plus vous passer de ces recettes gorgées de soleil !