La lumière des profondeurs

"On raconte que les eaux de l'archipel des Myriades étaient jadis la demeure des dieux. C'est la pure vérité". Depuis leur enfance à l'orphelinat, Hark et Jerk se serrent les coudes et vivotent de petites arnaques tout en rêvant des trésors que recelle l'Abysse. Mais un royaume hanté de cauchemars s'étend sous la mer proprement dite et il n'est pas toujours bon que les vestiges du pasé remontent à la surface. Les deux amis vont l'apprendre à leurs dépens. . . et à ceux de l'humanité tout entière.