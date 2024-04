Les paysages de l'eau. Une histoire de relations

Interroger les paysages de l'eau, c'est aborder des enjeux sociétaux et environnementaux multiples et contemporains dans un contexte de changements globaux qui impactent les territoires dans différentes dimensions. En effet, l'eau est un élément fondamental des paysages actuels et passés, qu'il s'agisse de fleuves et rivières, de zones humides, de littoral, mais également d'eau pluviale. Constituant un atout tout en générant des contraintes, elle est liée aux évolutions des paysages tout comme des usages et des représentations qui en découlent. C'est dans cette perspective que ce livre considère l'eau comme une approche avec laquelle on peut appréhender des paysages, la construction des territoires et l'aménagement des milieux habités. Convoquant de nombreux travaux scientifiques, tant dans la connaissance des fonctionnements hydrauliques et des interactions écologiques que de l'évolution des politiques publiques et des représentations sociales de l'eau, il croise les logiques de chercheurs, les retours d'expériences opérationnelles et les positionnements politiques. Abordant la construction des paysages liés à l'eau ainsi que les relations qu'entretiennent les sociétés avec ces derniers, ce livre contribue à une expertise collective des enjeux associés aux territoires et aux paysages de l'eau et met en lumière les points de convergence et de divergence dans les débats contemporains.