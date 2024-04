Los intocables Tome 2 : La guerre des cartels

Plongez dans l'enfer des cartels ! Où l'argent facile se paie de la vie. Mira, une jeune étudiante sans histoire, se retrouve piégée dans le plus puissant des cartels de la ville. Pour sauver sa famille, elle va devoir épouser son nouveau chef, Eduardo Hernandez. A cause de sa meilleure amie, Mira, une jeune femme sans histoire, se retrouve impliquée dans une affaire l'opposant au plus important cartel de Ciudad Juárez, Los Intocables. Le nouveau chef du clan, Eduardo Hernandez, en a fait sa femme pour étouffer le scandale et maintenir sa réputation. Prise au piège de cette cage dorée dominée par l'argent, la drogue et la violence, Mira est au centre des cartels. Son seul levier pour gagner un peu de liberté et garantir la sûreté de sa famille : créer des liens avec Ed pour gagner sa confiance. Mais, à ce jeu dangereux de la séduction, Ed et Mira pourraient bien se perdre... Tous deux n'ont qu'un seul choix : tout faire pour la survie, rien que la survie.