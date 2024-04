L'océan. Un monde à découvrir

C'est en observant la Terre de l'Espace que l'on comprend pourquoi elle est souvent surnommée "La Planète Bleue" : les océans occupent 70 % de sa surface. Rien d'étonnant à ce qu'ils jouent un rôle décisif dans la régulation du climat mondial ! Source inépuisable d'émerveillements et de questionnements scientifiques, ils recèlent encore bien des mystères et continuent à nous étonner par leurs ressources et leurs capacités. De tout temps, les humains se sont interrogés : d'où vient l'eau des océans, pourquoi l'océan est-il bleu, qu'est-ce que la marée ? ... Cet ouvrage apporte des réponses à ces questions, et relate également la grande aventure de l'exploration des océans : expéditions, premières plongées, sous-marins... Il emmène le lecteur à la découverte d'espèces insolites comme le siphonophore géant ou Ming la praire d'Islande, l'animal le plus âgé du monde ! L'auteur se penche aussi sur les grandes problématiques contemporaines qui mettent en péril les écosystèmes océaniques, comme la surpêche ou la pollution par les plastiques, et décrit les moyens de protection développés par l'homme pour les préserver. Magnifiquement illustré, ce livre permettra aux petits et grands de (re)découvrir l'Océan et de prendre conscience de son rôle dans la pérennité de notre planète.