Le travail du bois vert. 300 modèles et plans d'objets

Ecrit par un bûcheron expert en artisanat du bois, cet ouvrage contient des centaines de projets pour les amateurs de tournage, sculpture ou menuiserie séduits par l'attrait de travailler avec un matériau brut, non séché, qui se coupe et se manipule facilement. Que vous soyez débutant et cherchiez un projet simple comme une cuillère ou un bol, ou que vous souhaitiez tester votre savoir-faire en vous attaquant à un projet plus ambitieux, vous aurez le loisir de choisir dans ce livre parmi 300 modèles pour la maison et le jardin. Presse-citron, casse-noix, clôtures, jeux, chaises, etc. : pour chaque projet, vous trouverez un schéma avec les cotes, une description et des détails sur les techniques à employer, ainsi que sur lesoutils nécessaires. Ce livre est un véritable inventaire des connaissances indispensables au travail du bois vert, mais aussi un catalogue d'objets aussi utiles que beaux à fabriquer pour un usage quotidien.