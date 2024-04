Qu'est-ce que la religion cathare ? Pourquoi est-elle liée à l'identité occitane ? Qui étaient les Parfaits ? Avec Cathares. Encyclopédie d'une résistance occitane, oeuvre magistrale et inédite, Michel Roquebert lègue la somme du savoir de toute une vie. Il rend palpable le quotidien de cathares marquants, interroge les concepts de leur religion, son organisation, sa géographie, explore les sites touchés par la croisade et l'Inquisition. Grâce à la richesse de ses 215 entrées, cette encyclopédie posthume, achevée par Patrice Teisseire-Dufour et illustrée par les gravures de Marie-Amélie Giamarchi, apporte une vision complète de ce qu'il faut connaître du catharisme aujourd'hui.