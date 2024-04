Coloriser les personnages manga aux feutres à alcool. Apprenez à utiliser les marqueurs pour artistes comme un pro

Les feutres professionnels accessibles à tous ! Ce guide enseigne pas à pas l'art de coloriser ses personnages de manga avec des feutres à alcool. Ils ont pour particularité de sécher plus vite que les feutres à l'eau, ce qui implique des techniques d'application particulières pour éviter les démarcations visibles. Leur attrait réside dans la transparence de leur encre qui autorise de multiples superpositions. Chaque couleur peut ainsi être nuancée subtilement. Encore faut-il choisir les bonnes combinaisons de couleurs et les poser dans l'ordre adéquat. Un feutre transparent, le blender, permet aussi de créer des dégradés d'une grande douceur. Les bases sont expliquées avec pédagogie, rendant l'apprentissage accessible à tous, avec de nombreux exemples sur des modèles variés : gammes de couleur, maniement des feutres, création de dégradés, colorisation des personnages (peau, cheveux, accessoires, vêtements). De nombreux modèles de personnages masculins et féminins sont ensuite colorisés étape par étape.