Randonnées urbaines autour de Paris. 30 balades pour explorer la Petite et la Grande Couronne

Avez-vous entendu parler des choux... non pas de Bruxelles, mais de Créteil ? Des Etoiles de Jean Renaudie en plein Ivry ? Des cités-jardins de Stains, de Suresnes ou de Châtenay-Malabry ? Ces randonnées urbaines lèvent le voile sur toutes les pépites qui font le sel d'un petit voyage en banlieue parisienne ! Et vous aurez plaisir à les parcourir lors de ces escapades jalonnées de bonnes adresses et accessibles d'un simple trajet en métro, en RER ou en tramway ! Ces 30 randonnées sillonnent les sept départements autour de la capitale (77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) et sont à télécharger grâce à un QR Code. Pour chacune d'elles sont indiqués le kilométrage et la durée du parcours, si bien que l'on peut les choisir selon ses envies et le temps dont on dispose ! Ils illuminent d'un coup de projecteur un patrimoine souvent méconnu, discret ou spectaculaire, étonnant ou ravissant, classique ou insolite, tandis que les pages thématiques donnent les clés pour lire ces paysages urbains que l'on traverse généralement sans prendre le temps de les regarder. Alors, prêts à vous lancer hors des sentiers battus !