Pratiquer la gravure, monotype et collagraphie. Soustractif ou additif, à l'encre, à la peinture à l'huile, avec gaufrage sur aluminium, etc

Après une présentation des principaux outils et des grandes étapes de travail, ce manuel explique, à travers des pas à pas photographiques complets, les techniques de gravure additive et soustractive. En gravure soustractive, on ne grave plus de sillons mais on dessine directement sur la plaque. Pour aborder cette technique, l'auteur explique le monotype, qui constiste à étaler de l'encre sur une plaque puis à l'ôter avec des pinceaux, chiffons, etc. pour former un dessin. On passe ensuite directement la plaque sous presse. Comme il est impossible de réencrer cette plaque, on obtient une seule impression. En gravure additive, le plus commun est la collagraphie qui consiste à appliquer différentes couches de matériaux sur une plaque que l'on pourra ensuite encrer et imprimer. Quel que soit votre degré de familiarité avec la gravure, vous découvrirez dans cet ouvrage tout un pan de cette discipline aux possibilités inépuisables. Le tout est émaillé de reproductions d'oeuvres d'artistes talentueux du monde entier.