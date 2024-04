Il y aura toujours des diables, des dieux et des hommes au milieu. Février 2024. "L'Ange noir" a encore frappé. Chaque fois, sa victime est enterrée vivante et meurt étouffée. à la sous-direction de l'antiterrorisme, Sofia Giordano cherche à mettre la main sur ce tueur qui s'en prend à des notables partout en France. Elle est bientôt rejointe par le lieutenant Gabriel Geller qui, de son côté, enquête sur l'assassinat, à Paris, de réfugiés aux corps affreusement lacérés. Deux affaires en apparence distinctes. En apparence, seulement. Car, bientôt, Sofia et Gabriel vont devoir infiltrer la Meute. Franchir des épreuves initiatiques terrifiantes. Gagner la confiance de l'étrange famille Mirval qui règne en maître dans le château de Noirval. Ils devront frayer avec les loups. Pour éviter le grand cauchemar. Un thriller implacable sur une machination diabolique qui pourrait faire vaciller la société. Une plongée glaçante dans la mécanique du fanatisme.