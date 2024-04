Edgar Morin a participé à renouveler nos catégories intellectuelles, à rendre possible l'avènement d'une nouvelle vision du monde. C'est le destin de l'identité humaine qui se joue dans la crise planétaire en cours. "Plus que jamais, nous ne savons ce qui arrive et c'est cela qui arrive ", sa réflexion le conduit à revisiter la notion de prospective. " Où va le monde ? ", envisage à nouveaux frais les rapports du passé, du présent et de l'avenir, se demandant où nous allons, ce que " crise " veut dire et ce que valent les vieilles idéologies politiques face aux enjeux du XXIe siècle. " Chacun de nos organismes est une république de trente milliards de cellules. Pourquoi une fédération de quelques centaines de nations et de 3 à 6 milliards d'Homo sapiens, ne parviendrait-elle pas à s'auto-organiser ? Il est non seulement raisonnable, il est vital de l'envisager... "