N’attendez pas de tomber (vraiment) malade !

Découvrez les lois naturelles de votre santé ! "Au début de ma carrière de médecin, j'ai constaté que les médicaments soulageaient les patients à court terme... mais que leurs problèmes de santé finissaient par réapparaître aussitôt le traitement terminé". Pourquoi ? Parce que la médecine moderne ne s'attaque souvent qu'aux symptômes, pas aux causes de la maladie. Dans ce livre, le docteur Yoni Assouly révèle les lois naturelles de votre santé, pour prévenir et soigner : - les troubles digestifs, - le surpoids, - les troubles du sommeil, - la fatigue, - le stress, - les douleurs musculaires - ou articulaires, - les problèmes de peau, - les problèmes - gynécologiques ou sexuels. Retrouvez l'équilibre qui vous permettra de faire barrage, naturellement, aux atteintes infligées à votre corps et à votre esprit par la vie moderne.