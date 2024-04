Dans le ciel

"Le nuage voyage au gré du vent, l'étoile file dans la nuit, l'arc-en-ciel apparaît après la pluie. . ". Une douce promenade poétique pour explorer le ciel est proposée aux bébés dans cet imagier en lange tout doux. Un premier livre en tissu bio pour éveiller les sens de bébé Cet imagier en tissu, avec ses broderies délicates, ses textures toutes douces et ses flaps, stimulera les sens de bébé. Il pourra observer les images, manipuler le livre et s'amuser avec lui dès la naissance. Un joli cadeau de naissance, à la fabrication écoresponsable Ce livre tissu a été conçu avec de belles matières : la matière principale est en coton bio, les matières secondaires sont labellisées Oeko-Tex et le rembourrage est en polyester recyclé. Cette fabrication écoresponsable, associée à un design chic, grâce aux illustrations de Margaux Grappe, à la fois tendres et contrastées, fait de cet imagier le cadeau idéal pour souhaiter la bienvenue à bébé.