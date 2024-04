Tali mène une vie heureuse avec ses parents et son grand frère Odin. Ils sont très complices et s'entendent très bien. Mais un soir, lorsque Tali va se coucher dans la chambre qu'il partage avec Odin, ce dernier ne se comporte pas comme un frère, mais comme un monstre... Un album fort qui aborde avec une grande délicatesse le sujet de l'inceste. Un album pour briser le tabou de l'interdit et du non-dit En racontant l'histoire de Tali, Marie de Monsabert souhaite lever le tabou pour amener la libération de la parole des victimes, amorcer les discussions avec les jeunes, leurs parents et tous les professionnels de l'enfance. Un album relu et validé par des spécialistes Afin d'être au plus juste, cet album a été relu par des professionnels : médecins, assistante sociale, psychologue, et plus particulièrement par la psychanalyste Marie-Rose Moro, qui dirige la Maison Solenn à l'hôpital Cochin. Tali et le monstre d'Odin : un sujet difficile abordé par le biais du conte Cet album se situe dans un endroit qui n'est jamais nommé et à une époque indéterminée. C'est un choix de traiter ce sujet à la manière d'un conte, pour permettre à ceux qui le liront une mise à distance parfois nécessaire.