Pouvoirs et énergie des cristaux

Ouvrez-vous à l'énergie des pierres et bénéficiez du pouvoir des cristaux ! tilisés dès l'Antiquité par les chamans et les guérisseurs pour leurs vertus thérapeutiques et spirituelles, les cristaux sont des outils de bien-être. Pierre de lune, oeoeil-de-tigre, jade, jaspe rouge, quartz rose, améthyste, tourmaline noire... ce guide complet rassemble plus de 30 pierres aux bienfaits connus depuis toujours. - En pratique : comment choisir sa pierre personnelle, les utilisations traditionnelles et les techniques de divination, les méthodes d'interprétation, des rituels bienfaisants (protection, épanouissement intérieur)... - Pour chaque pierre : son histoire et la mythologie associée, ses propriétés thérapeutiques et énergétiques, ses interprétations spirituelles et divinatoires en correspondance avec les chakras...