A la recherche du temps perdu Tome 3 : Le côté de Guermantes. 5 CD audio MP3

Ce tome 3 de A la recherche du temps perdu (cf. Du côté de chez Swann) montre le narrateur aux prises avec des sentiments amoureux complexes pour plusieurs femmes à la fois, et conte ses premiers pas dans la vie mondaine. La famille du narrateur habite maintenant, à Paris, un appartement de l'hôtel des Guermantes. Ebloui par la belle et élégante duchesse de Guermantes, il rêve d'entrer dans le cercle de cette famille aristocratique. Il sera fort déçu lorsqu'il y parviendra. C'est l'occasion pour Proust de donner une peinture plaisante et féroce des milieux mondains du Paris d'avant la guerre de 14-18.