Derrière l'écran. Combattre l'explosion de la pédocriminalité en ligne

"Heureusement, ils ne savent pas ! " Dans le service qu'elle dirige depuis huit ans, Véronique Béchu, commandante de police, est confrontée au quotidien à la violence faite aux enfants. Une criminalité de masse, exponentielle, complexe, peu connue du grand public, qui met au défi les services d'enquête. Les prédateurs sexuels ont de plus en plus recours aux réseaux en ligne pour approcher et violenter leurs victimes, sans que celles-ci n'aient conscience des dangers qui les guettent. Pour lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne, a été créé le groupe central des mineurs victimes de la police judiciaire, aujourd'hui intégré au nouvel Office Mineurs (OFMIN). Cette unité nationale composée de 18 enquêteurs traque, avec l'aide de ses homologues étrangers et d'outils innovants, les pédocriminels aux profils les plus à risque. Véronique Béchu livre ici un récit personnel et engagé d'un parcours professionnel exclusivement tourné vers la protection des mineurs, qu'elle illustre des dossiers et des rencontres les plus marquants de sa carrière. Une plongée inédite dans l'univers de la lutte contre la pédocriminalité où se côtoient le pire et le meilleur : la violence et la perversion, mais aussi la détermination et la justice.