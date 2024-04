Dans le jardin

"Le papillon volette de fleur en fleur, la feuille tourbillonne dans le vent, l'escargot voyage avec sa maison sur son dos. . ". Une douce promenade poétique pour explorer le jardin est proposée aux bébés dans cet imagier en lange tout doux. Un premier livre en tissu bio à mettre dans les mains de bébé Cet imagier en tissu, avec ses multiples textures, ses broderies délicates et ses flaps, stimule les sens de bébé. Le tout-petit prendra plaisir à découvrir le livre, à le manipuler et à s'amuser avec lui. Un joli cadeau de naissance écoresponsable Cet imagier en tissu a été conçu avec de belles matières : le tissu principal est en coton bio, les matières secondaires sont labellisées Oeko-Tex et le rembourrage est en polyester recyclé. Une fabrication écoresponsable associée à un design élégant : les illustrations de Margaux Grappe, à la fois douces et contrastées, attireront l'oeil des bébés. Cet imagier représente le cadeau de naissance idéal pour accueillir bébé !