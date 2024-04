Découvrez la saga qui a inspiré le chef-d'oeuvre du studio Ghibli ! Des bruits étranges pendant la nuit ? Une épingle à nourrice disparue ? Un garde-manger qui se vide mystérieusement ? Encore un coup des chapardeurs ! Ces petits êtres qui vivent dans les vieilles demeures font preuve d'une grande discrétion, survivant grâce à des techniques éprouvées et une règle fondamentale : ne jamais être vus. Mais tout bascule pour Arrietty et ses parents lorsqu'un jeune garçon rejoint la résidence et découvre leur existence. La jeune fille brise les anciens tabous de son clan pour maintenir sa famille hors de danger, après s'être confrontée à un monde inconnu... le nôtre. Mary NORTON (1903-1992) était une autrice britannique de low fantasy. Ses oeuvres ont été adaptées au cinéma sous les noms de L'Apprentie sorcière et Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Elle fut récipiendaire de la médaille Carnegie pour ce premier volume des Chapardeurs.