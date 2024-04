Autour de Canguilhem. Vie, médecine et soin

Dès sa thèse de médecine de 1943, Georges Canguilhem élabore une conception originale du normal et du pathologique, qui rompt avec les définitions de la santé et de la maladie héritées de la médecine scientifique moderne. Ce geste participe d'une philosophie de la médecine inédite dont la portée critique demeure. Céline Lefève en offre une introduction claire et précise, tout en restituant l'unité du mouvement de pensée de Canguilhem. Celui-ci articule une philosophie de la vie, une épistémologie de la médecine et une éthique de la clinique. L'ensemble de ces enjeux médicaux, relationnels et politiques fait apparaître la place centrale de Canguilhem dans l'éthique contemporaine du soin. Ce chapitre est précédé d'une sélection de textes-clés extraits de l'ouvrage Le Normal et le pathologique de Georges Canguilhem. Il est suivi des contributions des auteurs.