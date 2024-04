Toulouse-Lautrec : Tête d'affiche

Certaines rencontres représentent un acte fondateur de la carrière d'un artiste ; c'est le cas de celle entre Pierre Bonnard et Toulouse-Lautrec. C'est en effet le premier, par sa pétillante affiche France-Champagne, réalisée au printemps 1891, qui guidera le second sur la voie d'une éternelle célébrité pour ses oeuvres lithographiques. Inventeur de l'affiche moderne après Bonnard, c'est bien Toulouse-Lautrec qui, grâce à ses recherches acharnées sur les nouvelles potentialités offertes par cette technique et ses nombreuses heures passées auprès des ouvriers lithographes, en demeure aujourd'hui encore le maître incontesté ; en témoignent ses affiches iconiques d'un Paris fin-de-siècle, telles que Moulin Rouge – La Goulue, Divan Japonais, Jane Avril, Loïe Fuller ou Aux Ambassadeurs, sans oublier toutes celles liées au personnage d'Aristide Bruant. Tout au long de sa vie d'artiste, Lautrec se posera en marge des impressionnistes et collaborera avec les auteurs les plus en vue ou les plus décriés de son temps, publiant de nombreux albums contenant des tirages spéciaux.