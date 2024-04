Réussir en étant pleinement soi-même

Est-il possible de combiner épanouissement professionnel et personnel ? Oui assurément, mais comment ? Ce livre propose une méthode éprouvée avec 15 outils, des exercices pratiques et de nombreux témoignages pour : - Décrypter son socle de valeurs - Identifier ses talents et sa stratégie d'excellence - Ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles et bâtir un projet qui permet de trouver un emploi à sa mesure Un livre-outil qui s'appuie sur les principaux outils du coaching de vie.