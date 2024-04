L'appel du vide [ADAPTE AUX DYS

Par un après-midi caniculaire, Paul se voit confisquer son portable par sa mère qui lui interdit de sortir et exige qu'il garde son petit frère Adam. Furieux, Paul emmène Ilyès au skate park où il a rendez-vous avec Lia. Mais Lia est en compagnie d'Hugo, un ado plus âgé et sportif. Elle les entraîne à la rivière. Après s'être baignés dans l'eau fraîche et avoir chahuté, tous escaladent la falaise jusqu'à un promontoire rocheux élevé. Par bravade, Hugo saute. Emporté par le courant, il réussit à rejoindre la rive grâce à sa puissance physique. Quelques secondes plus tard, Adam chute accidentellement. Paul, malgré son vertige et sa peur du vide, saute à sa suite pour le sauver...