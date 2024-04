La vie fantastique des légumes

Frais, doux, croquants ou fondants, les légumes sont bons à manger. Mais imagine si... les asperges devenaient des trains supersoniques, et les concombres des hamacs géants ? Voici un livre animé pour découvrir les légumes et se mettre en appétit ! Un album interactif, drôle et loufoque, qui stimule l'imagination des plus petits Les légumes s'amusent et s'animent dans cet album signé Aya Watanabe ! A chaque double-page, le tout-petit, dès 2 ans, découvre un légume. Après une description gourmande en page de gauche, le légume prend une forme inattendue et animée en page de droite. Des illustrations "pop", un texte à l'humour décalé sont les ingrédients principaux de cet album survitaminé qui ne manquera pas de développer la créativité des plus petits. Un livre animé solide et facile à manipuler Grâce à une ingénierie papier simple et astucieuse, et une fabrication tout-carton solide, les tout-petits manipulent l'album facilement. A chaque page, l'enfant est amené à soulever, pousser, tirer et faire tourner des animations. Cette variété d'actions et d'effets l'aide à développer sa motricité.