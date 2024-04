Mon cahier philo pense pas bêtes

Et si dessiner, jouer ou fabriquer était le plus efficace pour comprendre mieux les autres : ses parents, ses amis voire les inconnus... ou les gens célèbres, leurs différences... Ce cahier à remplir de 72 pages invite l'enfant à réfléchir à ses relations avec les gens qui l'entourent, qu'il les connaisse ou pas. 12 thématiques sont traitées sous forme de questions illustrées par des dessins humoristiques (les différences, le racisme, la célébrité, le mensonge, l'égalité, la guerre...), avant de proposer des activités ludiques (relier des phrases, dessiner, coller des photos, fabriquer des objets, se promener dans un labyrinthe...) qui permettent à l'enfant de cheminer vers une réflexion qui l'amène à poser un regard plus serein et éclairé sur le monde qui l'entoure.