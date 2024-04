Pas besoin d’être Danois pour être heureux chez soi. Le bonheur est dans notre environnement !

Comment se définit le bonheur dans le Monde, dans la Nature, dans les forêts, dans nos villes, dans nos maisons ? Dans cet ouvrage, vous avancerez de la perspective la plus grande à la plus petite, vers le bien-être chez soi et en soi, pour découvrir les conditions indispensables à l'épanouissement. Mesurez votre bonne santé psychique à l'aune de votre environnement ! L'évaluation du bonheur dépend de là où nous vivons, et certains des facteurs qui influencent le plus le bien-être des personnes sont des problèmes souvent très locaux. Grâce à ce livre, découvrez dans quels registres de votre environnement agir pour une vie meilleure, plus harmonieuse. Le bonheur n'est ni une chance, ni une chimère. Il existe, mais il est à construire, de l'intérieur, et c'est ce que nous apprend la psychologie personnelle. Il est aussi à nourrir, de l'extérieur, et c'est ce que nous enseigne la psychologie environnementale : notre lien à la nature, à notre quartier, à notre habitation, à nos semblables, tout cela joue un rôle majeur dans notre bien-être. Ce livre très complet, documenté et concret, nous montre comment aménager notre environnement quotidien pour qu'il nous offre tout le bonheur possible. Christophe André Psychiatre, le Dr Christine Barois est spécialiste du stress, de l'anxiété et de la dépression. Sa pratique s'appuie sur les thérapies cognitives et comportementales de la troisième vague, la méditation de pleine conscience et la thérapie ACT.