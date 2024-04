Vivre de ce que l’on aime. Manifeste pour une entreprise visionnaire

Ce texte a déjà aidé de nombreuses personnes à travers le monde non seulement à faire advenir leur propre réussite, mais aussi à fonder une entreprise véritablement visionnaire : une entreprise qui soutient à la fois ses employés, la vie locale et l'environnement. Dans ces pages, nous rencontrons le mentor de Marc Allen, Bernie, un personnage inoubliable qui va lui enseigner les voies d'un entrepreneuriat éthique et socialement responsable. Main dans la main, tous deux vont peu à peu transformer les premiers tâtonnements de Marc dans le monde des affaires en une éclatante réussite, fondée sur des principes issus de la psychologie positive, des spiritualités orientales et occidentales, de l'expertise marketing et sur la simple bonté. Marc découvre à quel point il est facile de devenir la proie de l'anxiété et des croyances négatives lorsqu'on se lance dans la création de son entreprise, surtout quand on a tout à apprendre. Par chance, Bernie est là pour lui montrer le plus important : transformer sa façon de penser et modifier ses vieilles croyances. Ce travail intérieur, essentiel, est l'une des clés que Bernie va transmettre à Marc, lequel, pas à pas, va acquérir toutes les connaissances nécessaires pour bâtir l'entreprise de ses rêves.