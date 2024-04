Soulbreaker

Même une âme brisée peut être sauvée&NewLine ; Elle est déchue mais pas vaincue Sous ses apparences impeccables Maxine est abîmée Après une adolescence à suffoquer elle savoure sa liberté et tente de protéger ses secrets les plus sombres&NewLine ; La vie de Kane s'apparente à une boucle infernale dans laquelle il doit se battre au quotidien pour survivre Lorsque sa soeur ramène une nouvelle amie chez eux Kane la déteste immédiatement Cette Maxine il le sait est comme lui Il l'a déjà vue dans cet endroit sombre où Shelby règne en maître Elle lui rappelle la vie qu'il cherche à tout prix à fuir Inenvisageable donc pour Kane qu'elle s'approche d'eux ce que Maxine a bien du mal à accepter&NewLine ; Attirés comme deux aimants censés se repousser Maxine et Kane se retrouvent se comprennent dans le chaos Quand leurs passés les rattrapent leurs vies si fragiles sont en péril Kane ne voit plus qu'une solution faire appel au seul homme capable de régler ce genre de problèmes... définitivement&NewLine ; &NewLine ; Quand l'amour naît du chaos