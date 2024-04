Solopreneur. L'art de créer un business en ligne au service de sa vie

Transformer sa passion en business éthique, rentable et gagner sa liberté, c'est le défi que s'est lancé Tony Neves, entrepreneur autodidacte, il y a un peu plus de 3 ans. Depuis, il est devenu une référence de la formation en ligne et a accompagné des milliers d'entrepreneurs dans leur lancement. Ses thématiques : comment identifier son public, définir ses objectifs de croissance, créer sa propre formation, comprendre les algorithmes des réseaux sociaux... autant d'atouts indispensables pour développer son entreprise de création de contenu. Dans ce livre, il partage sa méthode claire et très complète pour apprendre à créer un contenu unique qui valorise son message, fédérer son audience et monétiser son savoir-faire.