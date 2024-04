Samantha, jeune mère divorcée, refuse de faire le deuil de sa soeur jumelle, Bianca, disparue depuis presque dix ans en Indonésie. Dans quelques mois, l'administration la considérera officiellement morte. Convaincue que Bianca est toujours en vie, Samantha redouble d'efforts et sillonne le monde pour la retrouver avant la date fatidique. Alors qu'elle commence à se faire une raison, un nouveau malheur la frappe : ses enfants sont kidnappés. S'engage alors une course contre la montre dans laquelle Samantha tente de démêler les mensonges et de découvrir les terribles secrets que lui cachent ses proches. Mais qui est cette femme blonde qui apparaît derrière chaque menace ? Et si c'était elle ? Jacques-Olivier Bosco travaille pour une grande compagnie d'aviation dans le Sud-Est de la France. Il est l'auteur de plusieurs romans dont Brutale (Robert Laffont, 2016) et Coupable (Robert Laffont, 2018).