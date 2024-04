Pédagogie de la finitude. Théories et pratiques

La pédagogie de la finitude est à la fois très ancienne - aussi vieille que la sagesse, pourrait-on dire - et toute récente, dans le sens d'une éducation destinée aux élèves. Dans le contexte scolaire, elle vise la prise de conscience que tous les êtres vivants sont limités. Une telle prise de conscience amène une meilleure connaissance de soi et du monde qui nous entoure. Il s'agit donc d'encourager l'élève à réfléchir à ses propres vulnérabilités et à celles d'autrui. Cette réflexion nourrit une attitude plus empathique et bienveillante et des comportements tournés vers la solidarité et la coopération. Comment y parvenir ? En utilisant des méthodes variées. Cet ouvrage propose des pratiques éducatives concrètes d'éducation à la finitude, dans le cadre d'enseignements disciplinaires (art, français, géographie...), mais également hors de ceux-ci. Les enjeux spirituels et existentiels sont aussi considérés et des modalités d'accompagnement laïque sont proposées.