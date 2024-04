A quoi tu sers ? Confidences sans détour

"Petit, je voulais être acteur. J'étais fasciné par la télévision, ce lieu merveilleux où les gens semblaient toujours heureux. Je regardais ces célébrités avec des étoiles plein les yeux. Je me disais que leurs parents devaient être immensément fiers d'elles. Moi aussi, j'avais envie de rendre mes parents fiers de moi. Mais comment se faire remarquer quand on grandit dans un minuscule village de Bretagne ? Les années ont passé. Aujourd'hui, j'ai 34 ans ; je mène la vie dont j'ai rêvé". Pour réussir, il faut être soi-même. Jordan, il a trouvé son style, il est luimême, et c'est pour ça que je l'aime. Cyril Hanouna Ponctuée de révélations sur son parcours singulier et de confidences sur ses invités, l'autobiographie de Jordan Jean Louis Guisnel, dit Jordan De Luxe, évoque aussi les sujets sensibles comme le rapport à l'argent, thème incontournable de ses émissions, le harcèlement scolaire et son besoin d'attention durant sa jeunesse, un des éléments déclencheurs qui l'ont conduit au métier d'animateur. Un récit sincère et sans filtre.