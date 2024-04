Le coffret du méga atlas de l'espace - N.E. 2024

Le livre sur l'Espace le plus beau et le plus complet jamais publié pour les enfants de six à neuf ans ! Tout ce que vous pouvez Pour tout savoir sur le système solaire, les galaxies, les ondes gravitationnelles, les missions spatiales et bien plus encore, expliqué de manière simple et intuitive par des scientifiques de renom, avec des activités amusantes et interactives !