Cardiologie du sport en pratique

Tout comprendre du système cardiovasculaire dans le cadre de la pratique sportive et de l'entrainement. Ce livre aborde la variété des adaptations cardiologiques selon les disciplines sportives, les modes de pratiques et les spécificités du sportif. Le patient porteur d'une maladie cardiovasculaire chronique est aujourd'hui de plus en plus désireux de pratiquer une activité sportive parfois intense. Une interdiction systématique n'est plus d'actualité. Le professionnel doit savoir proposer une activité physique ou sportive adaptée. Ce livre, basé sur des cas pratiques largement illustrés, familiarise le lecteur avec les particularités du coeur d'athlète. Il répond aux questions qui peuvent se poser sur les relations complexex entre le système cardiovasculaire et le sport. Cette nouvelle édition, mise à jour, intègre les toutes dernières recommandations de la Société française de cardiologie.