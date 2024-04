Trouver son profil ennéagramme. 40 exercices pour aller vers plus de force et d'harmonie

L'Ennéagramme est un outil essentiel pour structurer la connaissance de soi. Il offre à chacun l'opportunité d'évoluer vers son épanouissement personnel et de porter un regard responsable et bienveillant sur les autres et soi-même. Centré sur un test accessible à tous, ce bestseller international vous explique comment tirer parti de la connaissance de votre profil Ennéagramme. Grâce à cette méthode efficace et aux exercices qui l'accompagnent, vous découvrirez les ressorts de votre personnalité, apprendrez à maîtriser votre stress et vos peurs, et trouverez la façon appropriée de renforcer votre confiance en vous. Une clé de changement pour aller vers plus de force et d'harmonie.