30 jours pour aimer son ventre. Sport, alimentation, émotions

Voici un programme complet composé de 30 jours d'exercices de respiration, de mobilité et de renforcement musculaire ainsi que de conseils alimentaires pour redessiner son ventre, sans oublier la gestion du stress et des émotions, qui peuvent entraver son bon fonctionnement. Un programme "clé en main" concocté par deux expertes : Céline Roy, dont la méthode compte beaucoup d'adeptes parmi les célébrités mais aussi sur les réseaux, et Virginie Parée, spécialiste en nutrition, autrice d'une dizaine de livres sur l'alimentation. 30 JOURS = 3 CYCLES DE 10 JOURS - 10 jours de détox pour dégonfler le ventre et retrouver du confort digestif - 10 jours pour redresser la posture et affiner la silhouette et la taille - 10 jours pour renforcer et redessiner le ventre Chaque jour, Céline et Virginie délivrent des enseignements, des astuces, des recettes pour se réapproprier son ventre et en faire de nouveau une zone qui joue pleinement son rôle, une zone de confort, de bien-être et de satisfaction.