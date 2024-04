Poèmes-zuihitsu

Soixante-douze poèmes (plus trois), écrits entre 2016 et 2022 : un assemblage hétéroclite, irrégulier, quoique à peu près chronologique, qui aimerait définir un territoire intime en l'inscrivant dans un autre, beaucoup plus vaste, et en interaction constante avec lui ? celui des boucles du temps, de la puissance de la nature, des strates de la mémoire.