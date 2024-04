L'ouvrage propose une réflexion sur la complexité de porter son identité. Sous une forme romancée, l'auteur prend acte de l'Histoire, et transpose une histoire d'amour avec des défis pour la narratrice. Dans une période tumultueuse qu'est la Seconde Guerre mondiale et l'exode des Juifs, la création de l'Etat d'Israël, Philippe Zaouati explore, avec subtilité, les thèmes liés à l'immigration, la construction de l'Etat d'Israël, la recherche d'identité et la tentative de surmonter les traumatismes du passé. La narratrice avait quitté Sofia pour faire des études de droit à Paris. Alors qu'elle assiste aux funérailles de son ancien amour au kibboutz Sasa, dans le nord de la Galilée d'Israël, un paquet de lettres lui est remis. Avant de prendre connaissance de ces correspondances, elle va tenter d'en savoir plus sur " son " Joseph. De la Seconde Guerre mondiale aux années 60, nous la suivons de Paris à Prague en passant par Haïfa, Istanbul, Sofia et Tel Aviv. Le lecteur est convié à explorer avec elle les mystères de son passé impliquant Ava, Norbert et Tomislav. La lecture des lettres lui apportera-t-elle une réponse ? Après les révélations de son histoire, comment avancer ? Saura-t-elle vivre libre et sans amour, ou revenir à l'essentiel ? Est-on réellement libre lorsque l'on fuit la réalité ? La fuite est-elle une solution ? Certes, 'Naufrages' évoque l'histoire tragique du navire Struma où des centaines de Juifs ont péri, mais son titre au pluriel suggère une portée qui dépasse cet événement précis, explorant des naufrages bien plus vastes et profonds.