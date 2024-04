La mort imaginale

On ne réalise pas le casse informatique du siècle sans se mettre du monde à dos. Surtout quand on a arnaqué beaucoup de monde... Marseille, la Grande-Bretagne et la montagne Sainte-Victoire. Trois lieux successifs. Pour échapper à la vengeance du parrain marseillais Dédé de Rocca, des frères Gentile - natifs des Abruzzes - et du gang du Serbe Marko Tzabo. Mais aussi aux recherches d'une cellule spéciale de la police française.