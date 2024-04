Paris est connue comme étant la Ville Lumière, mais en réalité, il faudrait la surnommer la Ville des Musées. Grâce à ce guide insolite, explorez des centres dédiés aux arts en tout genre avec un oeil nouveau et poussez la porte de musées originaux consacrés à la science et à l'industrie, à la littérature et au cinéma, ou à des curiosités aussi bien uniques que fascinantes. Le guide 111 Musées à Paris à ne pas manquer met en lumière des destinations classiques ou plus confidentielles, dans lesquelles vous découvrirez de nouveaux trésors cachés à travers cette magnifique cité qu'est Paris.