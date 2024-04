Des solitudes peuplées d’abandon

Bob Kaufman (1925-1986) est l'un des poètes emblématiques du mouvement Beat. Né à la Nouvelle-Orléans, il navigue sur des navires marchands puis rencontre William S. Burroughs et Allan Ginsberg à New-York. Il s'installera ensuite à San Francisco en 1958 et y séjournera presque toute sa vie. Son épouse Eileen, pour laquelle il écrit un poème qui figure dans le recueil Solitudes peuplées d'abandon, l'a décrit comme " un orateur brillant, un poète spectaculaire et un être humain chaleureux et romantique ". Et c'est principalement elle qui collectera les poèmes qu'il écrivait sur des bouts de papier, des serviettes ou des carnets. Il n'avait pas pour ambition de devenir célèbre et était un poète de l'oralité comme le veut la tradition des poètes du mouvement Beat. Ses poèmes, écrits sous l'influence des amphétamines, drogues hallucinogènes ou alcool, témoignages de violences policières ou psychiatriques sont surtout influencés par la musique, le jazz et le Be bop.