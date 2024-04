Opérateur 238

Dessinateur précaire en panne d'inspiration, Basile se retrouve contraint de chercher un travail intérimaire pour pallier ses difficultés financières. Embauché comme préparateur de commandes sur une plate-forme logistique de grande distribution, il tente de se faire une place et de se maintenir tant bien que mal au sein d'un milieu où la technologie et une course à la productivité poussée à l'absurde semblent avoir raison des rapports humains.