Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance

La publication d'Outsiders a marqué une étape fondamentale dans le développement de la sociologie en renouvelant l'approche de la délinquance et en constituant un objet d'étude plus vaste : la déviance. Howard Becker y étudie des comportements non conventionnels comme ceux des fumeurs de marijuana et des musiciens de jazz. De façon originale, cette approche consiste aussi à prendre en compte à la fois le point de vue des déviants et celui des entrepreneurs de morale et des agents de la répression. Par ailleurs, exemple d'application rigoureuse de la méthode ethnographique à l'étude des sociétés modernes, Outsiders est un jalon majeur dans le développement de cette démarche. A ce double titre, le livre de Becker est, comme Asiles de Goffman, représentatif d'un des courants les plus féconds de la sociologie américaine, connu sous le nom d'"Ecole de Chicago" puis d'"inter-actionnisme symbolique". Pour cette nouvelle édition, Howard Becker ajoute deux nouveaux chapitres dans lesquels il analyse les conditions du succès de son livre au long des années et l'évolution de l'opinion et des institutions publiques sur un sujet aussi ambivalent que la légalisation de la marijuana, tout en questionnant le rôle que la sociologie a pu y jouer. Remarquable par la clarté de son style et constamment réédité aux Etats-Unis et dans le monde, en particulier en France, Outsiders est un ouvrage de référence de la sociologie.