Penser le rap. De paria à dominant, analyse d'un phénomène culturel

En une décennie, le rap, musique populaire exclusivement écoutée par les jeunes, est devenu un genre musical dominant sans partage. Aujourd'hui, chez lesdits jeunes comme chez les moins jeunes, peu importe le milieu social, la situation géographique, le rap est écouté, reconnu et récompensé. Partant de ce constat, le journaliste Kévin Boucaud-Victoire - lui-même grand amoureux du genre - dresse le portrait de cette musique, son histoire, ses thèmes, ses principaux acteurs, ses évolutions, ses auditeurs, ses "? faiseurs ? "... Se livrant au passage à une petite histoire de la musique (le rap "? à côté? " du rock, de la pop...) et à une sociologie de notre pays partant du regard qu'il porte sur cette musique dite "? urbaine ? ", l'auteur nous emmène dans cette immersion aussi passionnante qu'originale. Kévin Boucaud-Victoire est journaliste, rédacteur en chef de la rubrique "? Débats et Idées ? " chez Marianne et cofondateur du site Le Comptoir.