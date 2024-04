Poème dégénéré

Névé dumas écrit une poésie ancrée dans une profonde éthique de la relation. Elle invente un langage qui traverse les identités, les transcende sans pour autant les nier. Elle utilise pour cela une langue (la langue, le plus long muscle du corps) sensuelle et vorace, incarnée, douée d'une pulsion vitale très forte, et ouvre des mondes densément peuplés qui s'attachent à troubler, en une dévoration lente, le rapport colonial au territoire. La dégénérescence est proposée alors comme condition de la possibilité d'être au monde, la transféminité des rivières, comme le lieu où "l'amitié conspire avec le territoire" . Ce recueil envoûtant poursuit le travail de compostage du précédent livre de névé, pourritures terrestres, paru chez L'Oie de Cravan à l'automne 2020.