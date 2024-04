Doppelgänger ou le miroir des ténèbres

De la vie de rêve au cauchemar, il n'y a qu'un pas. Le jour où le mail d'une inconnue atterrit dans sa messagerie, Trissia Willow l'ignore. Célèbre actrice canadienne et invitée d'honneur au Festival de cinéma de Strasbourg, elle voit son temps compté. Mais à l'heure du départ, un nouveau courriel lui parvient. Cette fois-ci, la correspondante menace. Sans réaction, elle promet d'envoyer à la presse des informations susceptibles de discréditer la carrière de la comédienne et de jeter l'opprobre sur elle. Trissia, pensant n'avoir affaire qu'à des élucubrations sans intérêt, ne répond pas. Tandis qu'elle croit en avoir fini avec la trouble-fête, l'enfer ne fait que commencer. La star commettra l'irréparable. Dès lors, la trappe se referme. Lorsque Trissia réalise qu'elle a mis le doigt dans un engrenage, il est trop tard. Aucun principe, aucune morale ou barrière ne freine les plus déterminés.