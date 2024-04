Les Nymphos de Las Vegas

Les voyages forment la jeunesse, dit-on. " Et si j'allais faire un tour à Las Vegas ? " se dit un beau jour Laetitia. Dès le premier soir, l'idiote se trouve dépouillée de tout son avoir. Il ne lui reste plus qu'à payer... de sa personne. Par contrat, pour se libérer de sa dette, elle accepte d'être mise à la disposition du riche joueur qui a emporté le morceau. Une autre partie commence pour Laetitia. Elle va en voir, du pays, sans sortir de la luxueuse villa où son propriétaire va jouir à son gré des pouvoirs qu'elle lui a conférés. Une sorte d'usufruit, en somme. Elle a toujours la nue-propriété de son corps, mais Paul Slatter, et ceux qu'il invite à partager ses plaisirs, va pouvoir en jouir trois mois durant. Trois mois qui seront bien remplis. Quant aux péripéties de ces jouissances, elles sont aussi nombreuses que variées. Laetitia n'aura joué qu'un soir, c'est avec elle qu'on joue, maintenant... à des jeux que la morale réprouve.