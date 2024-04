Les Territoires Alpha Tome 2 : Traquée par le destin. Edition collector

Un général enchaîné Une couronne mortifère Une humaine pour tous les sauver Edmund, connu pour sa cruauté et sa soif de sang, s'empare du trône suite à l'assassinat de son père. Quand il s'apprête à supprimer Will et à se repaître des candidates aux Jeux de la moisson, Sienna et Bethany prennent la fuite avec le prince pour le sauver des griffes du nouveau roi Vampire. Tandis qu'Edmund ordonne à ses hommes et à Dominic de les pourchasser, le trio n'a d'autre choix que de demander la protection des loups-garous et leur aide pour assassiner le monarque et mettre Will sur le trône. Sienna, toujours à la recherche de son meilleur ami et tourmentée par son désir pour Dominic, parviendra-t-elle à faire s'allier vampires et loups-garous pour protéger les différentes espèces de la folie d'Edmund ? Traduit de l'anglais par Charline McGregor RESERVE A UN PUBLIC AVERTI